Donald Trump a ajuns în Israel. Care este programul președintelui SUA

Președintele american Donald Trump a sosit luni în Israel, la bordul Air Force One, în cadrul unei vizite rapide înainte de summitul pentru pace din Egipt.

Potrivit NBC News, Trump urmează să se adreseze membrilor Knessetului în timpul scurtei sale opriri la Ierusalim.

Nu este încă clar dacă liderul de la Casa Albă va avea întâlniri cu familiile ostaticilor care ar urma să fie eliberați de Hamas în următoarele ore.

Vizita face parte dintr-un turneu mai amplu al președintelui în Orientul Mijlociu, menit să sprijine eforturile diplomatice pentru stabilizarea regiunii și relansarea procesului de pace.