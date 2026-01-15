Donald Trump amenință Minnesota cu o lege care permite intervenția armatei

Donald Trump a trimis mesajul joi pe propria rețea de socializare Truth Social. El s-a referit la „politicienii corupți” din Minnesota care „nu respectă legea și nu îi împiedică pe agitatorii și insurgenții profesioniști să atace patrioții din I.C.E”. Trump a amenințat cu utilizarea Legii Insurecției.

„Dacă politicienii corupți din Minnesota nu respectă legea și nu îi împiedică pe agitatorii și insurgenții profesioniști să atace patrioții din I.C.E., care încearcă doar să-și facă treaba, voi institui Legea insurecției, pe care mulți președinți au făcut-o înaintea mea, și voi pune rapid capăt parodiei care are loc în acel stat cândva măreț. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme”, a scris președintele Donald Trump.

Legea invocată de Donald Trump oferă autorităților o putere crescută în ceea ce privește utilizarea armatei și a resurselor militare pentru a menține ordinea.

Donald Trump vs autoritățile din Minnesota

Un incident armat în Minneapolis a avut loc miercuri seara, în timpul unei operațiuni federale de control al imigrației, soldat cu rănirea unui bărbat și spitalizarea unui agent al Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA (ICE).

Incidentul s-a produs la doar o săptămână după ce o femeie de 37 de ani, Renee Good, a fost împușcată mortal de un agent ICE în timpul unei operațiuni de deportare. Uciderea ei a declanșat proteste masive în oraș și în alte zone ale țării.

Miercuri seară, câteva sute de demonstranți s-au confruntat cu forțele de ordine, fiind folosite substanțe iritante și grenade acustico-luminioase. Unele vehicule ICE au fost vandalizate.

Primarul din Minneapolis, Jacob Frey, a criticat dur comportamentul agenților ICE, calificându-l drept „dezgustător și intolerabil”. El a făcut apel la calm și i-a îndemnat pe protestatari să se întoarcă acasă, afirmând că „nu putem combate haosul cu și mai mult haos”.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a cerut administrației Trump să „pună capăt acestei ocupații”, acuzând o campanie de brutalitate organizată împotriva locuitorilor statului. Walz a încurajat protestele pașnice și documentarea acțiunilor agenților federali.