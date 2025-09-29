Donald Trump anunţă că Netanyahu susţine propunerea Statelor Unite pentru pace

Liderul de la Casa Albă a anunţat că negocierile sunt foarte aproape de finalizare şi şi-a exprimat speranţa că gruparea militantă Hamas va accepta propunerea americană de pace. În cadrul conferinţei de presă comune, Trump a afirmat:

„Vreau să-i mulţumesc prim-ministrului Netanyahu pentru că a fost de acord cu planul şi pentru că a avut încredere că, dacă lucrăm împreună, putem pune capăt morţii şi distrugerii pe care le-am văzut timp de atâţia ani, decenii, chiar secole şi putem începe un nou capitol de securitate, pace şi prosperitate pentru întreaga regiune”.

Vizita lui Netanyahu la Washington, a patra de la revenirea lui Trump la Casa Albă şi se petrece în contextul care mai multe state occidentale precum Franţa, Marea Britanie, Canada au recunoscut un stat palestinian.

În paralel, armata israeliană contiună ofensiva din oraşul Gaza care a agravat situaţia umanitară din enclava palestiniană.

Potrivit Al Jazeera, Planul de pace susţinut de SUA pentru Gaza propune încetarea imediată a războiului prin crearea unui guvern tehnocrat temporar, eliberarea deţinuţilor palestinieni şi a ostaticilor israelieni , suspendarea operaţiunilor militare, amnistierea membrilor Hamas care se implică în procesul de pace, pregătirea unei forţe de poliţie palestiniene de forţe regionale sau internaţionale şi facilitarea de către SUA a unui proces de coabitare.