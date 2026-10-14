Donald Trump anunță explorări „masive” de petrol, gaze și minerale în Groenlanda

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că vor începe activități „masive” de explorare a resurselor de petrol, gaze și minerale din Groenlanda.

El nu a oferit alte detalii despre planurile de explorare, dar a spus că insula ar putea avea rezerve importante de petrol, potrivit Reuters.

„Există experți care susțin că volumul de petrol ușor accesibil este mult mai mare decât cel existent în aproape orice altă regiune de pe glob”, a declarat președintele american.

Luna trecută, Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au semnat un acord menit să pună capăt tensiunilor provocate de amenințările repetate ale lui Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei, care are o poziție strategică.

„Orice viitor atac asupra Statelor Unite ar trebui să treacă prin Groenlanda, unde sistemul nostru de apărare va intercepta și distruge în mod curent drone, rachete sau orice altă formă de armament care nici măcar nu a fost încă concepută”, a scris Trump într-o postare pe platforma Truth Social.

Acordul semnat între SUA, Danemarca și Groenlanda extinde rolul armatei americane în Groenlanda, deschizând calea pentru două noi baze militare și pentru sistemul de apărare antirachetă „Golden Dome” al lui Trump.

Este reafirmată totodată suveranitatea daneză și dreptul groenlandezilor la autodeterminare.