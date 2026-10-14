Prima pagină » Știri externe » Donald Trump anunță explorări „masive” de petrol, gaze și minerale în Groenlanda

Donald Trump anunță explorări „masive” de petrol, gaze și minerale în Groenlanda

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat începerea unor activități „masive” de explorare a resurselor de petrol, gaze și minerale din Groenlanda, teritoriu aflat sub suveranitate daneză.
Donald Trump anunță explorări „masive” de petrol, gaze și minerale în Groenlanda
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Maria Nițu
14 oct. 2026, 09:13, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că vor începe activități „masive” de explorare a resurselor de petrol, gaze și minerale din Groenlanda.

El nu a oferit alte detalii despre planurile de explorare, dar a spus că insula ar putea avea rezerve importante de petrol, potrivit Reuters.

„Există experți care susțin că volumul de petrol ușor accesibil este mult mai mare decât cel existent în aproape orice altă regiune de pe glob”, a declarat președintele american.

Luna trecută, Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au semnat un acord menit să pună capăt tensiunilor provocate de amenințările repetate ale lui Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei, care are o poziție strategică.

„Orice viitor atac asupra Statelor Unite ar trebui să treacă prin Groenlanda, unde sistemul nostru de apărare va intercepta și distruge în mod curent drone, rachete sau orice altă formă de armament care nici măcar nu a fost încă concepută”, a scris Trump într-o postare pe platforma Truth Social.

Acordul semnat între SUA, Danemarca și Groenlanda extinde rolul armatei americane în Groenlanda, deschizând calea pentru două noi baze militare și pentru sistemul de apărare antirachetă „Golden Dome” al lui Trump.

Este reafirmată totodată suveranitatea daneză și dreptul groenlandezilor la autodeterminare.

Recomandarea video

EXCLUSIV Avertizor de integritate: Nepoata lui Grindeanu, angajată expert cu 6.600 lei lunar de către CJ Timiș într-un proiect european
G4Media
Diagnosticul primit de Lewis Hamilton, după investigația medicală. S-a simțit rău la finalul cursei de la Singapore și a fost consultat de echipa medicală
GSP.ro
Propunere fără precedent la Metrorex: fără cumetrii la negocierile de salarii. Membrii Consiliului de Administrație care au rude în subteran ar urma să fie excluși din comisiile care lucrează la Contractul Colectiv de Muncă
Gandul
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
Cancan
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Prosport
Cine sunt oamenii de la coada Sfintei Parascheva și ce îi aduce la Iași: „Avem nevoie să nu ne purtăm singuri poverile”
Libertatea
Ingredientul banal din bucătărie care ar putea afecta ficatul chiar și la persoanele slabe
CSID
Dedeman vinde blocator automat de parcare cu telecomandă. Dispozitivul care îți protejează locul de parcare
Promotor