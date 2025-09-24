Donald Trump condamnă demersurile internaționale de recunoaștere a Palestinei

Președintele american Donald Trump a declarat marți, în cadrul Adunării Generale a ONU, că respinge mișcările unor state occidentale de a recunoaște unilateral Palestina, afirmând că demersurile „recompensează” acțiunile grupării Hamas, notează Reuters.

Trump a criticat recentele decizii ale Franței, Marii Britanii, Canadei, Australiei și Portugaliei de a recunoaște statul palestinian, spunând că astfel s-ar recompensa acțiunile teroriste ale Hamas și s-ar încuraja continuarea conflictului.

Acțiunile Israelului în Fâșia Gaza au atras condamnări internaționale, întrucât autoritățile sanitare din enclavă au anunțat decesul a peste 65.000 de persoane, iar un monitor global a anunțat că regiunea se confruntă cu foamete severă.

În paralel, Trump a avut întâlniri cu lideri și oficiali din țări cu majoritate musulmană, printre care Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt, Iordania, Turcia, Indonezia și Pakistan, pentru a discuta situația din Gaza.

Liderul de la Casa Albă a calificat întâlnirile drept una de „succes” și a anunțat că urmează să se întâlnească și cu reprezentanți ai Israelului.