Prima pagină » Știri externe » Donald Trump Jr. i-a returnat banii pentru nuntă apropiatului lui Putin. Reacția oligarhului rus

Donald Trump Jr. i-a returnat banii pentru nuntă apropiatului lui Putin. Reacția oligarhului rus

Donald Trump Jr. a returnat banii cheltuiți pentru festivitățile organizate cu ocazia nunții sale de oligarhul rus Umar Kremlev, unul dintre apropiații lui Vladimir Putin. Kremlev spune că nu înțelege de ce fiul președintelui american a decis să îi dea banii înapoi.
Donald Trump Jr. i-a returnat banii pentru nuntă apropiatului lui Putin. Reacția oligarhului rus
Umar Kremlev și Donald Trump Jr. la IBA Sport+Business Forum, Istanbul/sursa foto: captură video X
Maria Miron
07 oct. 2026, 08:20, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Umar Kremlev, președintele Asociației Internaționale de Box (IBA), a confirmat că Donald Trump Jr. i-a restituit banii cheltuiți pentru o parte dintre festivitățile organizate în Bahamas, unde fiul cel mare al președintelui american s-a căsătorit în luna mai cu Bettina Anderson.

Potrivit The Independent, oligarhul rus a vorbit marți despre rambursare, în timpul unei conferințe de presă a Asociației Internaționale de Box, desfășurată la Istanbul.

„Da, a făcut-o. A rambursat banii pe care i-am cheltuit pentru cadou”, a spus Kremlev.

Nici Kremlev și nici familia Trump nu au prezentat însă dovezi privind efectuarea plății.

Kremlev: „Nu înțeleg de ce a decis să facă asta”

Oligarhul rus a spus că Donald Trump Jr. nu trebuia să îi returneze banii și s-a arătat nedumerit de decizia acestuia. „Sincer vorbind, nu înțeleg de ce a decis să facă asta”, a spus Kremlev.

El a comparat situația cu invitarea unor persoane în propria casă, explicând că nu s-ar aștepta ca acestea să achite ulterior cheltuielile. Kremlev a calificat drept „ridicolă” ideea de a cere unui invitat să plătească după un astfel de eveniment.

Oligarhul rus a minimalizat și controversele provocate de relația sa cu Donald Trump Jr., spunând că cei doi sunt prieteni și că îi unește pasiunea pentru sport.

Sute de mii de dolari pentru festivitățile din Bahamas

Subiectul a devenit public în septembrie, când o investigație jurnalistică americană a dezvăluit că Umar Kremlev a suportat cheltuieli de sute de mii de dolari pentru festivitățile organizate cu ocazia căsătoriei lui Donald Trump Jr. cu Bettina Anderson.

Evenimentele s-au desfășurat timp de trei zile în Bahamas, pe două insule private. Kremlev a plătit, între altele, închirierea uneia dintre insule, unde a avut loc o recepție și au fost cazați invitați, precum și un spectacol de artificii.

Ulterior, Bettina Trump a precizat că ceremonia de căsătorie a avut loc doar în prezența familiei și că Kremlev, pe care l-a descris drept „un prieten drag”, a găzduit două seri de festivități după nuntă. Ea a prezentat contribuția acestuia drept un cadou de nuntă.

Donald Trump a apărat la rândul său aranjamentul și a spus că, din informațiile sale, fiul său îi returnase banii lui Kremlev.

Cine este Umar Kremlev

Umar Kremlev conduce Asociația Internațională de Box din 2020 și are legături apropiate cu Vladimir Putin. În aprilie, președintele rus i-a acordat Ordinul Prieteniei, o distincție de stat a Federației Ruse.

Asociația condusă de Kremlev a avut, de asemenea, legături financiare cu gigantul energetic rus Gazprom. Comitetul Internațional Olimpic a retras în 2023 recunoașterea IBA, invocând probleme legate de guvernanță și finanțe.

Kremlev și Donald Trump Jr. au apărut public împreună la un eveniment sportiv în septembrie 2025, când fiul președintelui american l-a descris pe omul de afaceri rus drept „nu doar un lider, ci și un prieten”.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Mutu insinuează o revoltă în vestiarul lui Hagi! Către cine arată: „Sigur a creat neplăceri pe-acolo, fiindcă nu a jucat”
GSP.ro
Am făcut calculul complet. Cât te costă să-ti ții copilul în facultate 1 an în 2026/2027, în funcție de oraș
Gandul
Părăsită de chirurgul căsătorit, vedeta Antena 1 surprinsă pe bancheta din spate, a clacat! N-a suportat că bărbatul și-a ales propria soție, și a ajuns de urgență la spital
Cancan
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport
Frații Dedeman au dat în judecată statul român după ce au primit 5 lei pe metru pătrat pentru un teren expropriat în Iași
Libertatea
Ai ficat gras chiar dacă nu bei alcool? Tot ce trebuie să știi despre steatoza hepatică nonalcoolică
CSID
iCAUR V27, „Defender de buget”, debutează oficial în România. SUV-ul chinezesc pornește de la 45.900 de euro
Promotor