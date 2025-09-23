Două persoane au fost ucise în noile atacuri ruseşti nocturne din Ucraina

Rusia a lansat trei rachete şi 115 drone împotriva Ucrainei în timpul nopţii.

Un civil a fost ucis în regiunea sudică din Zaporojie şi altul în regiunea de coastă Odessa, conform Forţelor Aeriene din Kiev citate de agenţia ANSA.

Prim-ministrul ucrainean Yulia Svyrydenko a declarat că „Rusia a continuat să terorizeze poporul ucrainean, vizând civilii din diferite regiuni ale ţării”.

Pe de altă parte, Ministerul Apărării rus susţine că a distrus 69 de drone ucrainene pe teritoriul său, fără a raporta pagube.

Peste 20 de drone au vizat capitala Moscova, a declarat primarul Serghei Sobianin.