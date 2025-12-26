Premierul Portugaliei îndeamnă cetățenii să aibă „mentalitatea lui Cristiano Ronaldo” pentru a stimula economia

Montenegro, a cerut joi ca portughezii să adopte „mentalitatea lui Cristiano Ronaldo” pentru a fi mai eficienți și productivi și pentru a stimula economia țării, notează EFE.

Șeful guvernului de centru-dreapta a făcut aceste declarații în timpul discursului său tradițional de Crăciun, în care a celebrat progresele realizate în timpul mandatului său, care, a amintit el, au dus la recunoașterea Portugaliei de către revista The Economist drept „economia anului” în 2025.

„Suntem într-un moment istoric în care trebuie să renunțăm la mentalitatea de a lăsa lucrurile să treacă pe lângă noi și trebuie să dobândim și să lucrăm la mentalitatea depășirii, mentalitatea de a merge mai departe și de a ne afirma prin excelență, mentalitatea de a nu lăsa pe mâine ceea ce putem face astăzi, (…) mentalitatea lui Cristiano Ronaldo”, a afirmat el.

Montenegro a explicat că țara se confruntă cu două opțiuni: fie „să se mulțumească” cu situația actuală și să riște să rămână în urma altor țări care se angajează să dezvolte pe termen mediu, fie „să profite de situație” și să garanteze o evoluție și o creștere superioară celor ale altor țări.

„Vreau să spun că alegerea mea și a Guvernului este în mod clar a doua”, a subliniat premierul, care a considerat că portughezii „au talent” și ar trebui să dea „ce e mai bun din ei”.

Încredere în calea Portugaliei

El a afirmat că țara este „pe drumul cel bun”, cu salarii mai mari și impozite mai mici, o economie în creștere și o „agendă transformatoare”, dar a considerat că este necesar „să fim mai eficienți și mai productivi pentru a atinge noi niveluri de creștere, ceea ce va aduce și noi niveluri de venituri”. El a susținut, de asemenea, că Portugalia are „totul” pentru a „ridica ștacheta și a-și stabili noi ambiții”.

„Crearea de bogăție este mijlocul către o societate mai dreaptă, mai liberă și mai fericită. Dar, așa cum spune poporul nostru, lucrurile nu cad din cer; această cale necesită curaj, rezistență, capacitatea de a se angaja în dialog și un sentiment de unitate națională”, a subliniat acesta.

El a adăugat: „Acum, că vom trece aproape trei ani și jumătate fără alegeri legislative, este timpul ca noi toți să ne concentrăm pe îndeplinirea responsabilității noastre și să facem tot posibilul pentru a garanta Portugaliei și fiecărui portughez un viitor mai prosper”, referindu-se la necesitatea de a ajunge la acorduri între partide într-un moment în care guvernează în minoritate.

Unul dintre proiectele pe care guvernul portughez de centru-dreapta încearcă să le promoveze în prezent este o reformă a legislației muncii, care a generat o respingere puternică în rândul sindicatelor, care au organizat o grevă generală pe 11 decembrie și au cerut o demonstrație pe 13 ianuarie.