Două tentative de atentat ar fi avut loc în Algeria, în contextul vizitei Papei

Tentativele ar fi avut loc în Blida, potrivit imaginilor și informațiilor încă contradictorii care circulă pe rețelele de socializare, confirmate pentru Le Figaro de surse locale.

Acest oraș cu aproximativ 300.000 de locuitori se află la aproximativ 50 de kilometri sud de Alger, fiind supravegheat de forțele de securitate cu ocazia vizitei Papei Leon al XIV-lea.

Aceste atacuri nu au fost confirmate oficial de autoritățile algeriene. Unele surse relatează că cei doi kamikaze ar fi fost uciși de forțele de ordine, dar altele spun că aceștia ar fi avut timp să-și activeze centurile explozive.

Algeria nu mai înregistrase un atac terorist din 2017. Pe 31 august, un sinucigaș cu centură explozivă a încercat să pătrundă în sediul poliției din Tiaret, la 350 km sud-vest de Alger. Daesh a revendicat atacul, în care sinucigașul și doi polițiști au fost uciși.