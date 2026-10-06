Dronele au lovit două nave în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră. Una dintre ambarcațiuni s-ar fi scufundat

Atacurile au avut loc la aproximativ 80 de mile de coasta orașului Byala, în regiunea Varna, potrivit publicației The Sofia Globe.

Premierul bulgar Roumen Radev a convocat o reuniune de urgență cu reprezentanți ai patru ministere, ai Președinției și ai serviciilor de securitate, după atacurile asupra celor două nave.

Una dintre nave s-ar fi scufundat

Potrivit site-ului Maritime.bg, una dintre nave, Alfa Watan, sub pavilion Togo, s-a scufundat. Nu existau imediat informații despre soarta echipajului.

Două nave, vasul de pasageri Dioscuria, sub pavilion bulgar, și Mercy, sub pavilion Saint Kitts și Nevis, participau la operațiunile de salvare.

Echipajul unei nave cuprinse de incendiu, salvat

Toți cei 18 membri ai echipajului navei Able, care a luat foc în urma atacurilor cu drone, au fost salvați de Dioscuria.

Aceștia urmau să fie transferați la bordul unei nave a Poliției de Frontieră bulgare și transportați la țărm.

Un alt atac cu drone a avut loc cu o zi înainte în zona economică a României

Incidentul din zona economică exclusivă a Bulgariei vine la o zi după ce două persoane au murit, iar alte 11 au fost salvate în urma scufundării unei nave turcești în zona economică exclusivă a României.

Vasul, care transportase cereale din Ucraina către Italia, a luat foc și s-a scufundat în Marea Neagră, incidentul fiind atribuit unui atac cu dronă.