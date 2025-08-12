Elveția se aliniază sancțiunilor UE: 105 nave din flota fantomă și zeci de companii rusești, sub interdicții

Elveția a anunțat marți extinderea sancțiunilor împotriva Rusiei, în urma adoptării de către Uniunea Europeană a celui de-al 18-lea pachet de măsuri. Noile restricții vizează 14 persoane fizice, 41 de entități juridice și 105 nave din așa-numita „flotă fantomă” folosită pentru a eluda plafonul de preț la petrolul rusesc.

„Alte 14 persoane și 41 de entități sunt acum supuse înghețării activelor și interdicției de a li se furniza resurse economice. Persoanele respective au, de asemenea, interdicție de intrare și tranzit în Elveția”, se arată în comunicatul guvernului elvețian.

În vizor, petrolul și armele

Printre cei sancționați se numără companii rusești și internaționale care administrează nave din flota fantomă, comercianți de țiței rusesc și furnizori pentru complexul militar-industrial al Rusiei, inclusiv firme din țări terțe.

Noile măsuri includ și interdicții „cuprinzătoare privind cumpărarea, vânzarea și furnizarea de servicii” pentru 105 nave suplimentare, majoritatea petroliere. Acestea transportă petrol, produse petroliere sau echipamente militare pentru Rusia, ocolind restricțiile internaționale.

Lista neagră, extinsă oficial

Elveția a urmat Uniunea Europeană și în reducerea plafonului de preț pentru țițeiul rusesc, stabilit acum la 47,6 dolari pe baril. Potrivit guvernului, „acționând în cadrul mandatului său, Departamentul Federal pentru Afaceri Economice, Educație și Cercetare a adăugat oficial pe listele naționale de sancțiuni persoanele, companiile și navele care au fost sancționate de UE”.

Consiliul UE a aprobat acest pachet de sancțiuni în luna iulie, ca răspuns la continuarea agresiunii ruse împotriva Ucrainei.

În plus față de măsurile deja anunțate, Elveția a impus controale stricte la export pentru 26 de entități suplimentare, inclusiv din țări terțe, acuzate că au încercat să eludeze restricțiile privind exportul de drone și alte vehicule aeriene fără pilot.

Sancțiuni pentru persoane din Moldova și Belarus

Guvernul de la Berna a extins sancțiunile, vizând și șapte persoane și trei organizații din Republica Moldova și Belarus, acuzate de implicare în campanii de influențare a alegerilor din Moldova, inclusiv referendumul pentru aderarea la UE și alegerile prezidențiale din 2024.

Noile sancțiuni intră în vigoare marți, 12 august 2025, începând cu ora 23:00, cu excepția plafonului de preț la țițeiul rusesc, care va fi aplicat din 3 septembrie 2025. Consiliul Federal analizează și alte măsuri din pachetul european.

Deși nu este membră a Uniunii Europene, Elveția adoptă frecvent pachetele de sancțiuni europene prin decizii proprii, pentru a evita ca teritoriul său să devină ocol pentru entitățile și persoanele vizate. Guvernul de la Berna implementează aceste măsuri prin mecanismele sale juridice interne, menținându-și politica de neutralitate, dar și angajamentul față de dreptul internațional și cooperarea cu partenerii europeni.