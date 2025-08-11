Emma Thompson: Aș fi putut să merg la o întâlnire cu Donald Trump. Cred că aș fi schimbat cursul istoriei Americii

Emma Thompson, actrița și scenarista de origine britanică, a fost invitată la o întâlnire de Donald Trump. Se întâmpla în anul 1998, după ce actița a divorțat de soțul său de atunci, actorul și regizorul Kenneth Branagh.

Premiată cu prilejul Festivalului de Film Locarno, actrița britanică și-a adus aminte despre momentul în care Donald Trump, actualul președinte SUA a invitat-o la o întâlnire romantică. Actrița își aduce aminte cu umor despre întâmplare, declarând că „ar fi putut să schimbe istoria Americii”, titrează Euronews.

Momentul s-a întâmplat în 1998, atunci când actrița filma pentru comedia politică Primary Colors, bazat pe campania prezidențială a lui Bill Clinton.

În acceași zi în care actrița britanică a confirmat divorțul de soțul ei, Trump a sunat-o și a invitat-o să ia cina într-unul dintre apartamentele sale.

„Mi-ar plăcea să vii să stai la una dintre locuințele mele frumoase. Poate am putea lua cina împreună”, i-a spus Donald Trump actriței, după cum își amintește Emma Thompson.

„Ei bine, este foarte drăguț din partea ta. Îți mulțumesc foarte mult. Te voi contacta eu”, i-a răspuns atunci actrița.

La acel moment, Trump era despărțit de cea de-a doua sa soție, Marla Maples.

Emma Thompson s-a declarat ușor nemulțumită de propunere, acuzând că fostul președinte probabil avea oameni care să-i caute fete frumoase pentru a ieși cu ele. Emma Thomson a povestit că Donald Trump i-a găsit și numărul rulotei amplasate pe platoul de filmare. „Mi-a găsit numărul rulotei, asta e hărțuire!”, a declarat Thompson.

Totuși, a făcut aceste remarci cu umor: „Deci da, aș fi putut să merg la o întâlnire cu Donald Trump. Cred că aș fi putut schimba cursul istoriei americane”, a glumit Thompson.

Actrița și scenarista de origine britanică Emma Thompson, a fost premiată sâmbătă cu „Leopard Club Award” pentru contribuția sa în cinematografie. Unul dintre cele mai celebre filme în care actrița a jucat este comedia romantică „Love Actually (2003)”.

În această perioadă are loc cea de-a 78-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Locarno, Elveția.