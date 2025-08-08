Estonia construiește locuințe cu buncăr pentru ucrainenii strămutați. Cât vor costa?

Estonia va finanța și construi, până în primăvara anului 2026, un bloc modular de apartamente destinat ucrainenilor care au fost nevoiți să-și părăsească locuința din cauza războiului, dar care nu au trecut granița țării lor.

Apartamentele vor fi amplasate în regiunea Jîtomîr, la aproximativ 140 km de Kiev. Proiectul, în valoare de 1,9 milioane de euro, include și adăpost anti-bombă, potrivit Radiofuziunii publice estoniene.

Contractul a fost deja semnat între Centrul Estonian pentru Dezvoltare Internațională (ESTDEV), brațul oficial prin care Estonia finanțează proiecte externe, și cel mai mare producător de clădiri modulare din Estonia, Harmet OÜ, în urma unei licitații publice. Lucrările trebuie finalizate în 250 de zile calendaristice.

În regiunea Jîtomîr trăiesc aproximativ 56.000 de ucraineni strămutați din zonele de conflict.

Locuri de muncă pentru bărbații întorși din război și pentru strămutați

Proiectul „valorifică punctele forte ale Estoniei și oferă companiilor estoniene oportunitatea de a contribui la reconstrucția Ucrainei”, potrivit reprezentanților guvernamentali. „Estonia este cel mai mare exportator european de clădiri modulare din lemn”, iar regiunea ucraineană în care se va construi „are potențialul de a dezvolta un sector solid al locuințelor din lemn, oferind oportunități economice și locuri de muncă celor strămutați și bărbaților întorși din război”, consideră șeful ESTDEV.

„Casele estoniene din lemn sunt foarte apreciate, în special în Scandinavia. Prin acest proiect, avem oportunitatea să prezentăm și în Ucraina clădirile noastre modulare de apartamente”, a menționat Alo Tamm, directorul executiv al constructorului.

Nu este primul proiect de acest tip sprijinit de Estonia în Ucraina. Aceeași companie a participat anterior la construcția unei grădinițe în orașul Ovruci, din nordul Ucrainei. În prezent, Estonia renovează fostele cazărmi din zonă pentru a le transforma în blocuri de apartamente pentru strămutați.