Estonia lansează un proiect de un milion de euro pentru a-și apăra granițele naturale cu Rusia

Investiția de aproximativ un milion de euro urmărește întărirea securității la frontiera estică a Estoniei cu Federația Rusă, o zonă definită în mare parte de râuri și lacuri. Proiectul se concentrează pe instalarea unor bariere plutitoare pe râul Narva și lacul Lämmijärv, considerate cele mai vulnerabile puncte pentru trecerile ilegale.

„Există diverse soluții care implică plase, ancore și geamanduri, care, împreună, ar trebui să oprească trecerile cu barca, dar și înotul. Vom testa în trei sectoare diferite, câte 500 de metri fiecare, în locații distincte, totalizând 1.500 de metri. Vom vedea cât de eficientă este această barieră temporară sau, posibil, permanentă”, a explicat șeful Gărzii de Frontieră a Poliției și Pazei de Frontieră, Veiko Kommusaar, citat de Radiodifuziunea publică estoniană.

Soluții testate la nivel mondial

Barierele plutitoare sunt o noutate pentru Estonia, însă astfel de soluții sunt deja utilizate în alte părți ale lumii, cum ar fi pe râul Rio Grande, la granița dintre Statele Unite și Mexic, unde o barieră de aproximativ 300 de metri a fost instalată acum doi ani, urmând să fie extinsă în 2025 până la 30 de kilometri.

Procedurile de achiziție pentru acest proiect vor avea loc în lunile următoare, iar testarea efectivă este planificată pentru anul viitor.

Dese provocări la granița cu Rusia

La granița estică a Estoniei cu Rusia, s-au înregistrat numeroase incidente în ultimii ani, care motivează investițiile în tehnologii de protecție, oricât de costisitoare. În mai 2024, autoritățile ruse au îndepărtat unilateral 25 de geamanduri esențiale pentru navigația sigură pe râul Narva, ceea ce a condus la suspendarea negocierilor bilaterale pe această temă.

La mijlocul anului 2025, o navă de patrulare rusă a pătruns ilegal în apele teritoriale estoniene, iar interferențe puternice ale semnalului GPS în zona Narva au afectat grav transportul și securitatea, provocând daune estimate la peste 500.000 de euro.

În aceeași perioadă, o navă comercială a fost capturată de autoritățile ruse, iar un cablu submarin esențial pentru rețeaua energetică a regiunii a fost avariat, incident considerat sabotaj.