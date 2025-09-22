Rusia susține că Estonia acuză „nefondat” încălcări ale spațiului aerian pentru a provoca tensiuni

„Nu am auzit niciodată în declarația estoniană că ar avea date obiective de monitorizare. De aceea, considerăm că astfel de cuvinte sunt goale și nefondate”, a declarat, luni, Dimitri Peskov.

El a subliniat că Ministerul rus al Apărării a negat categoric acuzațiile și a susținut că piloții ruși respectă întotdeauna dreptul internațional, potrivit Reuters.

Estonia a anunțat vineri că trei avioane de vânătoare rusești au intrat neautorizat în spațiul său aerian și au rămas timp de 12 minute înainte de a se retrage.

Episodul a avut loc la scurt timp după ce peste 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei, unele fiind doborâte de avioane NATO.

Situația urmează să fie discutată luni în cadrul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

De asemenea, incursiunea urmează să fie discutată și la NATO, întrucât Estonia a solicitat consultări în baza Articolului 4, mecanismul care permite oricărui membru să aducă în mod oficial o problemă în atenția principalului organism decizional politic al alianței.