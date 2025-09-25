Turcia contribuie la supravegherea NATO pe flancul estic

Turcia a plasat temporar un avion de supraveghere în Lituania pentru a sprijini NATO, după ce dronele rusești au încălcat repetat spațiul aerian al Alianței, a anunțat joi Ministerul turc al Apărării.

„În cadrul Măsurilor de Asigurare ale NATO, aeronava noastră AWACS (Airborne Warning and Control System) a desfășurat misiuni în spațiul aerian al Lituaniei timp de 4 zile, între 22 și 25 septembrie”, au comunicat oficialii turci., citați de Reuters.

Radare aeropurtate

Avioanele AWACS sunt echipate cu radare de înaltă performanță care pot detecta amenințări aeriene greu de identificat cu mijloacele convenționale.

Potrivit informațiilor transmise de partea turcă, aeronavele „sunt capabile să detecteze drone care zboară la altitudine joasă și alte obiecte pe care radarele de la sol le pot rata”.

Turcia a luat decizia de a contribui în acest fel la misiunile de supraveghere aeriană ale NATO, după ce mai multe state membre – printre care Lituania, Estonia, Polonia și Danemarca, au raportat în ultimele săptămâni intrări neautorizate ale dronelor sau avioanelor rusești în spațiul lor aerian.

Ca urmare, Alianța a decis să își întărească măsurile de apărare de-a lungul flancului estic al Europei.

Rusia testează reacția NATO, spune Occidentul

Polonia a doborât unele dintre dronele care i-au încălcat spațiul aerian, iar marți, parlamentul Lituaniei a aprobat cadrul legal care permite forțelor armate să doboare orice dronă fără pilot care pătrunde ilegal în spațiul aerian național.

Oficiali occidentali susțin că Rusia utilizează aceste încălcări aeriene ca parte a unei strategii de testare a vigilenței și a capacității de reacție a NATO.

Estonia și Polonia au cerut, în acest context, deschiderea consultărilor în baza Articolului 4 din Tratatul Alianței, care prevede că „membrii Organizației Tratatului Atlanticului de Nord se vor consulta între ei ori de câte ori, în opinia oricăruia dintre ei, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea unui stat membru este amenințată”.

Între NATO și bunele relații cu Rusia

Turcia, care deține a doua cea mai mare armată din NATO, are relații strânse cu Rusia în domenii precum energia și turismul.

Ankara a condamnat invazia rusă în Ucraina și a furnizat sprijin militar Kievului, dar, spre deosebire de alte state occidentale, a evitat să impună sancțiuni Moscovei, justificându-și poziția prin dorința de a menține un canal de comunicare cu ambele părți.