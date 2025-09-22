Prima pagină » Politic » Ionuț Moșteanu: România nu va fi atacată de Rusia, suntem protejați de NATO

Ionuț Moșteanu: România nu va fi atacată de Rusia, suntem protejați de NATO

România este în siguranță sub umbrela NATO, iar zvonurile privind un posibil atac rusesc nu au fundament, a declarat Ionuț Moșteanu la Antena 3 CNN. Acesta susține că Rusia nu are capacitatea militară să deschidă un nou front împotriva Alianței.
Rareș Mustață
22 sept. 2025, 20:35, Politic

Ionuț Moșteanu a afirmat că România beneficiază de protecția celei mai puternice alianțe militare din lume și că atât NATO, cât și serviciile de informații românești dispun de o capacitate excepțională de monitorizare.

„Nu avem de ce să ne facem griji. Rusia nu poate să atace NATO. Gândiți-vă că abia reușesc să țină linia frontului cu Ucraina. NATO e cea mai mare putere militară. Dacă mai deschid un front, ce mai aduc pe frontul ăla? De unde îl iau?”, a declarat Moșteanu.

Acesta a subliniat că zvonurile privind un eventual atac trebuie privite cu scepticism, deoarece realitatea militară arată că Rusia este deja suprasolicitată pe frontul ucrainean, în timp ce NATO dispune de avioane, tehnică și trupe numeroase pe flancul estic.