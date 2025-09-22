Europa înregistrează o revenire a acțiunilor IPO după o perioadă îndelungată de stagnare

Companii din sectoarele fintech, apărare, software și energie au fost recent listate sau intenționează să se listeze la bursă în Europa, informează CNBC.

Săptămâna trecută, Aumovio s-a listat la Frankfurt cu o capitalizare de 4,14 miliarde dolari, iar Swiss Marketplace Group și-a evaluat acțiunile la 5,7 miliarde dolari pe bursa elvețiană.

Verisure pregătește o listare de 3,1 miliarde euro la Stockholm, iar NOBA vizează o valoare de 3,7 miliarde dolari.

„Activitatea IPO din septembrie este povestea remarcabilă a trimestrului”, a declarat Phil Drake de la Bank of America.

Europa a strâns doar 5,5 miliarde dolari din 57 de listări între ianuarie-august, comparativ cu 17,7 miliarde dolari în America de Nord.

Analiștii citează volatilitatea redusă și slăbirea dolarului ca factori cheie ai acestei reveniri.