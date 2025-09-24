Europa pierde teren în fața piețelor americane. Motorul dominant: inteligența artificială

Europa a pierdut aproape complet avantajul câștigat în primele luni ale anului în fața piețelor americane, potrivit analiștilor CNBC, care citează date recente și opiniile mai multor administratori de mari fonduri de investiții. Dacă în primul trimestru al anului, indicii bursieri europeni depășeau cu 14 puncte procentuale pe cei din SUA, în prezent diferența s-a redus la doar 2 puncte procentuale.

Luni, toți cei trei indici principali de pe Wall Street au atins noi maxime istorice, impulsionați de planurile Nvidia de a investi 100 de miliarde de dolari în OpenAI, care au reaprins entuziasmul pentru AI. Totuși, marți, seria de trei zile consecutive de creștere s-a întrerupt.

AI-ul american, noul pol de atracție

„Percepția privind excepționalismul UE a fost știrbită”, avertizează strategii Bank of America. Încrederea investitorilor în acțiunile europene este în scădere, iar tot mai mulți se întorc spre piețele americane, unde inteligența artificială (AI) rescrie regulile jocului.

Ascensiunea spectaculoasă a companiilor americane din sectorul AI, în frunte cu giganți precum Nvidia, a atras masiv capital pe piețele din Statele Unite.

„Continuăm să vedem un risc scăzut de recesiune în SUA. Randamentele reale mai mici, combinate cu câștiguri corporative decente și politici fiscale mai relaxate, ne determină să ne îmbunătățim perspectiva pentru acțiuni”, spun analiștii casei britanice de administrare a activelor Schroders, una dintre cele mai mari companii independente din domeniu.

Investitorii rămân rezervați: Europa nu convinge

Deși există oportunități punctuale, mai ales în zona companiilor mici sau a sectorului apărării, investitorii rămân prudenți față de Europa. Continentul rămâne blocat în probleme de fond: „Subperformanța structurală a Europei are rădăcini adânci – demografie, productivitate, politică fiscală – așa că o inversare completă pare puțin probabilă”, apreciază Eleanor Ingilby, șefă în cadrul Atomos, o firmă britanică destinată clienților cu venituri mari.

Pe lângă provocările economice, instabilitatea politică, în special în Franța, afectează încrederea în regiune: „Europa rămâne mai expusă la șocurile cererii externe, în special din China… iar instabilitatea politică din Franța continuă să afecteze sentimentul investitorilor”, a explicat unul dintre managerii de portofoliu ai companiei americane Federated Hermes, pentru sursa citată.

Italia și Spania câștigă teren, Germania îl pierde

Însă nu toți investitorii sunt pesimiști. Mulți văd în reformele structurale și în stimulentele fiscale din Europa o posibilă bază pentru redresare pe termen lung. „Europa este bine poziționată pentru o performanță mai puternică în următorul deceniu, dacă vor continua stimulentele și reformele”, afirmă Prashanth Manoharan, care coordonează consultanța în execuție pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa la Liquidnet, firmă specializată în tranzacții instituționale de mare volum.

Țări ca Spania și Italia, mai puțin dependente de exporturi, ar putea avea de câștigat: „Ceea ce vedem acum este o schimbare de regim în fața deglobalizării și a scăderii competitivității internaționale. Europa ar putea câștiga teren, mai ales în economiile orientate spre piața internă, cum ar fi Spania sau Italia”, spun cei de la Wellington Management, una dintre cele mai mari firme de investiții din lume.

În schimb, Germania, susținută odinioară de așa-numita „bazooka fiscală”, își pierde din atractivitate, spun analiștii Deutsche Bank.