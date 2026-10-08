Familia care a dominat Sri Lanka, lovită de anchetele anticorupție. Fosta primă-doamnă a ajuns după gratii

Instanța a dispus ca aceasta să rămână în arest timp de o săptămână, în așteptarea continuării investigațiilor, relatează Euronews.

Banii ar fi trebuit folosiți pentru un spital

Shiranthi Rajapaksa a fost audiată miercuri de polițiști la domiciliul său, după care a fost prezentată în fața unei instanțe.

Anchetatorii o acuză că ar fi utilizat necorespunzător fonduri primite de organizația sa caritabilă de la o bancă de stat. Banii fuseseră acordați sub formă de donație și erau destinați achiziționării unui scanner pentru un spital public.

Fosta primă-doamnă a fost ulterior transportată la penitenciar. În imaginile surprinse la ieșirea din instanță, aceasta avea un ochi bandajat, în urma unei intervenții chirurgicale recente.

Fostul conducător al băncii implicate în transferul banilor a fost, de asemenea, arestat, fiind suspectat că ar fi ocolit procedurile atunci când fondurile au fost acordate organizației caritabile. Acesta a fost ulterior eliberat pe cauțiune.

Și fiul fostului cuplu prezidențial este în detenție

Problemele judiciare se extind și asupra altor membri ai familiei Rajapaksa. Namal Rajapaksa, fiul fostului președinte și actual parlamentar, se află la rândul său în detenție, fiind acuzat de luare de mită.

Familia Rajapaksa a exercitat timp de mai mulți ani o influență uriașă asupra vieții politice din Sri Lanka, mai mulți frați, copii, nepoți și alte rude ocupând funcții importante în aparatul de stat.

Mahinda Rajapaksa și fratele său, Gotabaya, au câștigat o popularitate considerabilă în rândul majorității budiste singaleze după campania militară care a dus, în 2009, la înfrângerea rebelilor Tigrii Tamili și la încheierea unui război civil care durase 26 de ani.

Ascensiunea și declinul familiei Rajapaksa

Popularitatea lui Mahinda Rajapaksa a început să scadă după realegerea sa din 2010, pe fondul acuzațiilor de corupție, mită și restrângere a libertăților. În 2015, acesta a pierdut alegerile în care încerca să obțină un al treilea mandat prezidențial.

Familia a revenit însă în prim-plan în 2019, după atentatele sinucigașe din duminica Paștelui, inspirate de gruparea Stat Islamic, în care au murit 267 de persoane. Pe fondul preocupărilor privind securitatea, Gotabaya Rajapaksa a câștigat alegerile prezidențiale.

Mandatul său a fost ulterior marcat de o criză economică severă, amplificată de pandemia de COVID-19, prăbușirea turismului și deciziile economice ale administrației. Protestele masive l-au obligat în cele din urmă să demisioneze și să părăsească țara.

Actualul președinte, Anura Kumara Dissanayake, a ajuns la putere în 2024 cu un program axat puternic pe combaterea corupției. În campania electorală, acesta a promis că autoritățile vor acționa inclusiv în cazurile în care suspiciunile vizează membri ai familiei Rajapaksa sau persoane din fostele administrații.