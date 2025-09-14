Familiile ostaticilor din Gaza îl acuză pe Netanyahu de sabotare a discuțiilor de pace

Forumului Familiilor Ostaticilor şi Dispăruţilor a transmis: „Operaţiunea din Qatar a dovedit fără nicio îndoială că există un obstacol în calea returnării celor 48 de ostatici şi a încheierii războiului: prim-ministrul Netanyahu. A venit momentul să punem capăt scuzelor menite să câştige timp pentru a se putea agăţa de putere”.

Grupul a mai comunicat că atitudine premierului a rezultat în moartea a 42 de ostatici, dar şi îngreunarea condiţiilor ostaticilor rămaşi.

În timpul săptămânii, Israel a lansat un atac asupra capitalei Qatarului, Doha, ţintind conducerea grupării Hamas. Qatar a calificat atacul drept o încălcare a dreptului internaţional, însă Netanyahu a susţinut că eliminarea conducerii Hamas din Qatar ar putea scurta războiul din Fâşia Gaza.

Marco Rubio, secretarul de stat american a călători sâmbătă în Israel pentru discuţii cu premierul Netanyahu. Acesta a comunicat că preşedintele Donald Trump „nu a fost mulţumit” de atacul asupra Qatarului, dar a subliniat că relaţiile SUA-Israel rămân solide.