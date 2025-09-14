Prima pagină » Știri externe » Familiile ostaticilor din Gaza îl acuză pe Netanyahu de sabotare a discuțiilor de pace

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu a fost acuzat de familiile ostaticilor israelieni, capturaţi de Hamas, că blochează încheierea unui acord de pace şi eliberarea ostaticilor, sugerând că acesta încearcă să se menţină la putere, potrivit BBC. 
14 sept. 2025

Forumului Familiilor Ostaticilor şi Dispăruţilor a transmis: „Operaţiunea din Qatar a dovedit fără nicio îndoială că există un obstacol în calea returnării celor 48 de ostatici şi a încheierii războiului: prim-ministrul Netanyahu. A venit momentul să punem capăt scuzelor menite să câştige timp pentru a se putea agăţa de putere”.

Grupul a mai comunicat că atitudine premierului a rezultat în moartea a 42 de ostatici, dar şi îngreunarea condiţiilor ostaticilor rămaşi.

În timpul săptămânii, Israel a lansat un atac asupra capitalei Qatarului, Doha, ţintind conducerea grupării Hamas. Qatar a calificat atacul drept o încălcare a dreptului internaţional, însă Netanyahu a susţinut că eliminarea conducerii Hamas din Qatar ar putea scurta războiul din Fâşia Gaza.

Marco Rubio, secretarul de stat american a călători sâmbătă în Israel pentru discuţii cu premierul Netanyahu. Acesta a comunicat că preşedintele Donald Trump „nu a fost mulţumit” de atacul asupra Qatarului, dar a subliniat că relaţiile SUA-Israel rămân solide.