Fanii lui Sheffield Wednesday au intrat pe teren în semn de protest față de conducerea clubului

Aproximativ o duzină de fani ai echipei Sheffield Wednesday au intrat pe teren, în prima repriză a meciului cu Coventry, pentru a protesta împotriva conducerii clubului.

Incidentul a dus la o întrerupere de cinci minute a jocului, timp în care agenții de securitate au intervenit pentru a evacua suporterii de pe gazonul stadionului Hillsborough.

Protestatarii îi cer actualului patron, Dejphon Chansiri, să vândă echipa. Clubul, aflat într-o situație dificilă, a primit în vară restricții privind transferurile din partea Ligii Engleze de Fotbal, după ce nu și-a plătit la timp angajații.

Poliția din South Yorkshire nu a oferit încă un comentariu oficial, însă conducerea clubului se aștepta la un astfel de protest și a suplimentat numărul agenților de securitate în jurul terenului.