FBI: Kash Patel afirmă că nu există dovezi credibile privind implicarea altora în cazul Epstein

Kash Patel a afirmat că dosarele FBI referitoare la Epstein sunt limitate, blamând decizia unui procuror federal din Florida de acum 20 de ani.

Acesta a încercat să tempereze criticile privind decizia administrației Trump de a opri revizuirea cazului Epstein.

„Am făcut publice toate informațiile credibile”, susține Patel

Directorul se confruntă și cu critici privind ancheta uciderea lui Charlie Kirk. Patel a fost criticat după ce a anunțat prematur pe rețelele sociale că suspectul era în custodie, deși la acel moment două persoane fuseseră doar audiate și eliberate.

Suspectul, Tyler Robinson, a fost arestat abia ulterior, la peste 30 de orde de la asasinat. Patel a susținut că nu a făcut o greșeală, însă a recunoscut că ar fi putut să fie mai clar în declarații.

În fața acuzațiilor privind demiterile unor oficiali de rang înalt, Patel a susținut că aceștia „nu a reușit să îndeplinească nevoile FBI-ului și să își respecte îndatoririle constituționale”.

Mai mulți foști agenți, inclusiv un fost director interimar al FBI, au intentat proces acuzând presiuni politice și loialitate insuficientă față de Trump drept motive pentru demiterea lor.