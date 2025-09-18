FBI și autoritățile britanice acuză doi hackeri tineri pentru atacuri cibernetice în Londra și SUA

Doi tineri britanici au fost puși sub acuzare joi, în Marea Britanie, fiind considerați autorii unui atac cibernetic major care a perturbat sistemul de transport public din Londra mai multe săptămâni, în 2024. Autoritățile susțin că atacul a fost orchestrat de o grupare cunoscută de hackeri, Scattered Spider, care ar cauzat pagube de milioane de lire sterline operatorului de transport londonez.

Suspecții, în vârstă de 18 și 19 ani, sunt originari din Walsall, West Midlands, respectiv din estul Londrei, potrivit Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității din Marea Britanie (NCA) – echivalentul britanic al FBI-ului american. Ei au fost arestați în urma unei îndelungate investigații, desfășurată de autoritățile britanice cu sprijinul unor parteneri internaționali, inclusiv FBI.

„Acuzațiile sunt rezultatul unei investigații lungi și complexe. NCA, poliția britanică și partenerii noștri internaționali sunt hotărâți să identifice membrii acestor rețele și să îi aducă în fața justiției”, a declarat Paul Foster, șeful Unității de Criminalitate Cibernetică din cadrul NCA, citat de Bloomberg.

Haos digital în transportul londonez

Atacul, lansat pe 31 august 2024, nu a dus la suspendarea transportului public, dar a provocat blocaje serioase în sistemele de plată și acces la informații pentru milioane de călători. Ținta a fost Transport for London, operatorul principal al metroului, autobuzelor și trenurilor urbane din capitală.

„Atacul nu a oprit transportul în oraș, dar a afectat capacitatea a milioane de călători de a plăti pentru unele servicii și de a accesa informații online”, au precizat reprezentanții serviciul britanic specializat.

Trimiși în judecată pentru fraudă informatică

Gruparea de hackeri Scattered Spider este considerată una dintre cele mai active și periculoase rețele de criminalitate cibernetică la nivel internațional. Membrii săi sunt originari, în mare parte, din țări vorbitoare de limbă engleză, inclusiv Regatul Unit și Statele Unite, potrivit autorităților britanice. Gruparea este responsabilă și pentru atacuri cibernetice asupra unor companii americane din domeniul sănătății, precum SSM Health Care Corporation (Missouri) și Sutter Health (California).

Procurorii britanici au precizat că cei doi hackeri vor fi judecați pentru infracțiuni legate de fraudă informatică și utilizare necorespunzătoare a sistemelor informatice: „Procurorii noștri au stabilit că există suficiente probe pentru a trimite cazul în instanță și că urmărirea penală este în interesul publicului”, a declarat Hannah von Dadelszen, procurorul-șef al Coroanei.

Hackerii nu au dezvăluit codurile PIN și parolele dispozitivelor confiscate în timpul perchezițiilor. Cei doi au fost aduși joi în fața Judecătoriei Westminster din Londra.