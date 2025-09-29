Federația Rusă a părăsit Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii

La data de 23 august, premierul rus, Mihail Mișustin a redactat decretul de retragere din Convenție, propunând să fie dezbătut în parlament, urmând ca la mijlocul lunii septembrie, parlamentul să aprobe decretul.

Potrivit legislației, Rusia a denunțat Convenția după ce Consiliului Europei a refuzat prezența unui reprezentant rus în comitetul care supraveghează aplicarea tratatului.

Rusia a fost eliminată din Consiliul Europei la o lună după începutul Războiului din Ucraina, în februarie 2022.

Convenția europeană împotriva torturii a fost adoptată în 1987 și reprezintă unul dintre tratatele fundamentale ale Consiliului Europei. Aceasta permite membrilor comitetului împotriva torturii să inspecteze centrele de detenție din țările membre, pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție.

Săptămâna trecută, marți, Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a publicat un raport care detaliază faptele de torutură comise de armata rusă în Ucraina.