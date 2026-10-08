Fenomenul care ia amploare printre șoferi. Motivul surprinzător din spatele unei schimbări tot mai populare

Șase din zece șoferi de mașini electrice afirmă că au determinat cel puțin o altă persoană să treacă la un vehicul electric, potrivit unui sondaj, relatează The Independent.

Rezultatele indică faptul că recomandările personale și experiențele directe ale proprietarilor contribuie la popularizarea mașinilor electrice, în special în rândul membrilor familiei, prietenilor și colegilor.

Costurile reduse, principalul argument în favoarea mașinilor electrice

Potrivit sondajului, 58% dintre respondenți consideră că reducerea cheltuielilor de utilizare reprezintă principalul argument pentru achiziționarea unui automobil electric.

Experiența de condus ocupă locul al doilea, fiind menționată de 36% dintre participanți.

În schimb, beneficiile pentru mediu sunt invocate de numai 18% dintre respondenți, în timp ce posibilitatea încărcării vehiculului la domiciliu reprezintă un avantaj important pentru 16% dintre aceștia.

Datele sugerează că argumentele economice au o influență mai mare asupra recomandărilor făcute de proprietari decât considerentele legate de protejarea mediului.

Familia și prietenii, cei mai influențați de recomandări

Dintre proprietarii care au declarat că au convins alte persoane să treacă la mașini electrice, peste un sfert au influențat decizia unui membru al familiei.

Prietenii reprezintă o altă categorie importantă, fiind menționați de 17% dintre respondenți, urmați de colegii de serviciu, cu 15%.

Conform sondajului, recomandările apar în principal în urma conversațiilor despre costurile de utilizare sau a experiențelor directe, precum posibilitatea de a conduce ori de a călători într-un automobil electric.

Încărcarea la domiciliu poate reduce cheltuielile

Accesul la infrastructura de încărcare de acasă reprezintă un avantaj pentru proprietarii de vehicule electrice, mai ales atunci când energia poate fi obținută la tarife reduse.

Utilizarea panourilor solare, a bateriilor pentru stocarea energiei și a tarifelor preferențiale pentru consumul nocturn poate contribui la diminuarea cheltuielilor.

Pentru deplasările mai lungi, șoferii pot utiliza stațiile publice de încărcare, fie pe traseu, fie la destinație.

Rezultatele sondajului evidențiază astfel rolul experiențelor personale în adoptarea vehiculelor electrice, costurile de utilizare fiind cel mai frecvent argument invocat de proprietarii care recomandă această tehnologie altor persoane.