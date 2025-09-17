Fidelis VIII: românii au investit masiv în titlurile de stat

Tranșa denominată în euro, cu scadență la 10 ani, a fost extrem de bine primită de investitori și în cadrul acestei ediții, conform Ministerului de Finanțe.

În doar 8 zile, plasamentele pe această tranșă au depășit echivalentul a 499 milioane lei (peste 99 milioane euro), confirmând încrederea în investițiile pe termen lung, cu dobândă de 6,50%.

„În continuare Fidelis este modul preferat al investitorilor de a-și valorifica economiile cu înțelepciune și curaj. Peste 2,15 miliarde de lei atrași în doar 8 zile arată nu doar încrederea în statul român, ci și maturitatea investitorilor și dorința de a-și diversifica portofoliile. Prin Fidelis, fiecare investitor devine parte dintr-o poveste de responsabilitate, solidaritate și speranță. Iar donatorii-investitori ne arată că investiția poate fi și un gest de inimă, nu doar de portofoliu”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

3.637 de donatori de sânge au subscris peste 118 milioane lei cu o dobândă de 8,20% și peste 8,4 milioane euro cu o dobândă de 4,10%, beneficiind de un bonus de dobândă de +1% față de emisiunile clasice cu scadența la 2 ani.

Cele mai accesate emisiuni ale acestei ediții au fost emisiunea în lei, cu scadența de 2 ani, dobânda de 7,20%, cu un total de peste 517 de milioane lei investiți prin 5088 ordine, emisiunea în euro, cu scadența la 10 ani, dobânda de 6,50%, cu o sumă totală investită de peste 99 milioane de euro, echivalentul a peste 499 milioane de lei, plasată prin 3640 de ordine și emisiunea în lei, cu scadența la 4 ani și dobânda de 7,60%, a strâns un interes de peste 100,6 milioane lei, plasate prin 723 ordine. Tot în lei, emisiunea cu scadența la 6 ani și dobânda de 7,90%, a cumulat peste 77 milioane lei, plasate prin 1395 ordine.

În ceea ce privește emisiunea în euro, cu scadența de 2 ani și dobânda de 3,10%, investitorii au plasat peste 81,5 milioane euro, prin 2638 ordine, în timp ce emisiunea cu scadență de 5 ani și dobândă de 5,25%, a strâns peste 77.9 milioane de euro prin 2313 ordine.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.