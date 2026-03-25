Prima pagină » Știri externe » Filipine declară „urgență energetică națională" și își consolidează producția de cărbune

Președintele filipinez Ferdinand Marcos a declarat stare de „urgență energetică națională” ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu , despre care administrația sa a spus că reprezintă „un pericol iminent de aprovizionare cu energie extrem de scăzută”.
Hepta/Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
25 mart. 2026, 06:59, Știri externe

Starea de urgență, care va dura inițial un an, a fost declarată la doar câteva ore după ce secretarul pentru energie al țării a declarat că Filipine intenționează să crească producția centralelor electrice pe cărbune pentru a menține costurile energiei la un nivel scăzut, în contextul în care războiul provoacă ravagii în transporturile de gaze, potrivit The Guardian.

„Se declară stare de urgență energetică națională, având în vedere conflictul în curs din Orientul Mijlociu și pericolul iminent care rezultă din acesta pentru disponibilitatea și stabilitatea aprovizionării cu energie a țării”, se arată în ordinul executiv emis marți seara.

Ordinul autorizează departamentul energiei să ia măsuri directe împotriva acumulării excesive sau a profitului și să efectueze plăți în avans pentru a asigura contractele de combustibil.

Filipine solicită derogări de la SUA

Miercuri, s-a aflat că Filipine solicită derogări de la Departamentul de Stat al SUA pentru a putea obține petrol din țări sancționate de SUA – inclusiv, posibil, Iran și Venezuela – pentru a-și asigura aprovizionarea cu combustibil, a declarat ambasadorul țării în SUA, Jose Manuel Romualdez, pentru Reuters. Întrebat dacă Washingtonul a răspuns, Romualdez a spus că problema este „în curs de desfășurare”.

La 20 martie, guvernul a declarat că țara mai are aproximativ 45 de zile de aprovizionare cu combustibil și că încearcă să procure încă 1 milion de barili de petrol pentru a-și construi rezervele tampon.

