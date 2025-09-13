Fitch a retrogradat ratingul Franței la A+, pe fondul instabilității politice și al crizei datoriilor

Agenţia Fitch a retrogradat vineri ratingul de credit al Franţei, în contextul în care preşedintele Emmanuel Macron se confruntă cu instabilitatea politică şi dezacordurile privind modul de punere în ordine a finanţelor publice tensionate ale ţării.

Agenţia de rating americană, una dintre principalele instituţii globale care evaluează soliditatea financiară a debitorilor suverani, a retrogradat capacitatea Franţei de a rambursa datoriile de la „AA-” la „A+”, cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată de o agenţie majoră de rating.

De asemenea, a precizat că datoria Franţei va continua să crească până în 2027, dacă nu se iau măsuri urgente, atribuind reducerea acesteia lipsei „unui orizont clar pentru stabilizarea datoriei în anii următori”.

Măsura vine la patru zile după ce Francois Bayrou a demisionat din funcţia de prim-ministru, după ce a pierdut un vot de încredere parlamentar în urma unei încercări de a adopta un buget de austeritate. El solicitase reduceri majore de cheltuieli în buget pentru a reduce deficitul şi datoria Franţei.

Retrogradarea va complica şi mai mult sarcina noului prim-ministru, Sebastien Lecornu, care probabil conduce un guvern minoritar, de a elabora bugetul pentru anul viitor.