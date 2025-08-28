Foametea din Gaza atinge „un moment critic”, potrivit unei reprezentante ONU

„Am întâlnit copii care mor de foame şi care primesc tratamente pentru malnutriţie severă şi am văzut fotografii cu ei când erau sănătoşi. Sunt de nerecunoscut”, a afirmat şefa agenţiei ONU cu sediul la Roma, citată într-un comunicat.

„Deznădejdea este la cote maxime şi am fost martor direct la aceasta”, a adăugat ea. Aceste declaraţii vin în timp ce Israelul a intensificat miercuri operaţiunile în jurul oraşului Gaza, respingând acuzaţiile ONU privind foametea drept „fabricate din pix”.

Cindy McCain s-a deplasat la Deir el-Balah, unde a vizitat o clinică care salvează viaţa copiilor suferind de malnutriţie şi a întâlnit mame care i-au povestit lupta lor zilnică pentru supravieţuire. Ea a mers, de asemenea, la Khan Younes. „Trebuie să fim în măsură, de urgenţă, să relansăm vastul nostru şi fiabil sistem de 200 de puncte de distribuţie a hranei din întreaga Fâşie Gaza, inclusiv bucătării comunitare şi brutării”, a spus ea. „Este urgent ca condiţiile adecvate să fie puse în aplicare pentru a putea ajuta pe cei mai vulnerabili şi a salva vieţi.”

Pe lângă Fâşia Gaza, şefa PAM s-a deplasat şi în Israel, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, şi la Ramallah, unde a discutat cu prim-ministrul palestinian Mohammad Mustafa. „Avem nevoie de un armistiţiu. Inima mea este alături de mamele din Gaza, precum şi de mamele ostaticilor israelieni, ale căror copii mor de foame în prezent. Ajunge, ajunge!”, a declarat Cindy McCain.

După ce Israelul a interzis în martie intrarea ajutorului umanitar în Fâşia Gaza, în mai a permis reluarea acestuia, deşi agenţiile umanitare consideră că ajutorul este insuficient.

La 22 august, ONU a declarat oficial foametea în acest teritoriu palestinian şi a atribuit responsabilitatea Israelului, bazându-se pe un raport al Cadrului Integrat de Clasificare a Securităţii Alimentare (IPC), o agenţie mandată de Naţiunile Unite. Israelul, care a afirmat că „nu există foamete în Gaza”, a cerut miercuri „ca IPC să retragă imediat raportul său fabricat din pix”.