Forțele israeliene intră în orașul Al-Bireh, în Cisiordania ocupată

Forțele armate israeliene au desfășurat o operațiune în cartierul Saht Marhaba din Al-Bireh, în teritoriul palestinian ocupat al Cisiordaniei.

Până în acest moment nu au fost semnalate ciocniri sau rețineri de persoane.

Armata israeliană anunțase anterior că va efectua luni dimineață exerciții militare în mai multe zone din Cisiordania.

Al Jazeera a publicat și a verificat imagini video în care se pot vedea vehicule israeliene intrând în oraș.

Situația rămâne tensionată, însă autoritățile locale nu au raportat incidente violente pe parcursul operațiunii.