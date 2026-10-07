Fost oficial CIA, acuzat că și-a inventat programe secrete pentru a obține aur și proprietăți de lux

Prejudiciul total provocat guvernului federal ar ajunge la aproximativ 194 de milioane de dolari, potrivit Departamentului american al Justiției, relatează NPR.

David J. Rush, în vârstă de 49 de ani, din Ashburn, Virginia, a recunoscut o acuzație de fraudă electronică. Infracțiunea este pedepsită cu până la 20 de ani de închisoare, iar pronunțarea sentinței este programată pentru 28 ianuarie, la Alexandria, Virginia.

Circa 300 de lingouri de aur, descoperite în locuință

Cazul a atras atenția inclusiv prin amploarea bunurilor descoperite de anchetatori.

După percheziționarea locuinței fostului oficial CIA, autoritățile au confiscat aproximativ 300 de lingouri de aur, circa două milioane de dolari în numerar și aproximativ 35 de ceasuri de lux, potrivit declarației unui agent FBI.

În documente judiciare anterioare, procurorii au estimat valoarea aurului păstrat în locuința din Virginia la aproximativ 46 de milioane de dolari.

Apărarea susținuse anterior că Rush obținuse lingourile în mod legal și le păstra într-un seif aflat la subsolul casei. Avocata sa afirmase, de asemenea, că fostul oficial nu a pretins niciodată că aurul îi aparține.

Programe guvernamentale fictive și proprietăți de lux

Procurorii susțin că Rush ar fi inventat existența unui program guvernamental „extrem de clasificat” pentru a justifica achiziționarea unor proprietăți de lux în sudul Floridei, pe care intenționa ulterior să le revândă în beneficiul propriu.

Un alt program fictiv, prezentat drept o activitate guvernamentală sensibilă, ar fi fost folosit pentru obținerea lingourilor de aur.

Potrivit documentelor judiciare, Rush ar fi încercat, cu câteva luni înainte, să autorizeze fraudulos eliberarea a 100 de milioane de dolari dintr-un contract guvernamental. De asemenea, ar fi cerut transferarea a aproximativ 145 de milioane de dolari către o companie holding înființată la indicațiile sale. Banii ar fi fost utilizați pentru achiziționarea a patru proprietăți de lux în Palm Beach și Hobe Sound, Florida.

Departamentul Justiției afirmă că prejudiciul total atribuit conduitei frauduloase a fost de aproximativ 194 de milioane de dolari. În această sumă sunt incluse și peste 1,8 milioane de dolari cheltuite pe zboruri charter private pe care Rush le-ar fi autorizat pentru uz personal.

Acuzat că a mințit și în legătură cu studiile și cariera militară

Anchetatorii susțin că fostul oficial și-ar fi falsificat inclusiv o parte din biografie. El ar fi pretins că fusese pilot în Marina SUA și că obținuse diplome de la Clemson University și Rensselaer Polytechnic Institute.

Investigația a stabilit însă că nu fusese pilot și că nu studiase la cele două instituții. Rush s-a înrolat în Marină în 1997 și a fost eliberat în condiții onorabile din Rezerva Marinei SUA, cu gradul de locotenent, în 2015.

Dosarul conține și o acuzație cu implicații pentru securitatea națională: în timpul audierilor, Rush ar fi recunoscut că a transmis unui oficial al unui guvern străin informații privind identitatea unei surse secrete a Statelor Unite. Documentele judiciare citate nu precizează țara reprezentată de respectivul oficial.

CIA a transmis că a sesizat FBI după ce o investigație internă a identificat dovezi privind faptele fostului oficial.