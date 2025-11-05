Fosta şefă a departamentului juridic al IDF rămâne în arest. Ancheta privind scurgerea videoclipului cu abuzuri continuă

General-maiorul Yifat Tomer-Yerushalmi, cea care a condus sistemul juridic militar al Forţelor de Apărare ale Israelului (IDF), şi-a anunţat plecarea din funcţie vineri dimineaţă, în urma scandalului provocat de apariţia imaginilor din centrul de detenţie Sde Teiman, o bază militară din sudul Israelului unde sunt reţinuţi palestinieni din Gaza suspectaţi de activităţi teroriste. Duminică, aceasta a fost reţinută.

Potrivit anchetei, videoclipul a fost publicat de postul israelian N12 News şi arăta un grup de soldaţi care băteau un prizonier palestinian, în timp ce un câine era ţinut în apropiere pentru intimidare. Cazul a dus la inculparea a cinci rezervişti acuzaţi de vătămare gravă.

Politicienii de dreapta au criticat demersul juridic, iar mai mulţi protestatari au încercat să descindă în două închisori după ce anchetatorii au cerut audierea unor militari.

Tomer-Yerushalmi a declarat că a aprobat scurgerea imaginilor pentru a proteja credibilitatea departamentului juridic al armatei.