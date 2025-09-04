Fostul ministru de interne al Boliviei, deportat din SUA pentru corupție

Autoritățile americane l-au deportat miercuri seară pe Arturo Murillo, fost ministru de interne al Boliviei, după ce acesta a ispășit patru ani de închisoare în Florida pentru spălare de bani.

Murillo, în vârstă de 61 de ani, este așteptat să răspundă în fața justiției din Bolivia pentru acuzații ce variază de la import ilegal de armament până la crime împotriva umanității, legate de represiunea violentă a protestelor din 2019, în urma cărora au murit zeci de oameni.

După eliberarea dintr-o închisoare americană în iunie, unde a fost condamnat pentru luare de mită de peste jumătate de milion de dolari într-un contract privind gaze lacrimogene, Murillo a fost imediat rearestat și plasat în custodia autorităților de imigrare.

Conform AP, el a contestat ordinul de deportare timp de câteva săptămâni, dar un judecător i-a respins definitiv apelul pe 29 iulie.

Zborul său spre Santa Cruz, operat de compania Boliviana de Aviación, era așteptat să aterizeze joi dimineață devreme, potrivit guvernului de la La Paz.

Murillo, una dintre figurile dure ale guvernului interimar condus de Jeanine Áñez, a condus în 2019 represiunea împotriva susținătorilor fostului președinte Evo Morales.

Comisia Interamericană pentru Drepturile Omului a calificat atunci acțiunile drept „masacru”.