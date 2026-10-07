Fostul șef al CIA din timpul lui Obama, implicat în pregătirea procesului împotriva lui Trump. Ce arată noi documente

Fostul procuror special Jack Smith este acuzat de republicani că a oferit un răspuns „evaziv și înșelător” în Senat, după ce documente recent desecretizate au arătat că membri ai echipei sale s-au întâlnit cu fostul director CIA John Brennan în timp ce pregăteau dosarul documentelor clasificate împotriva lui Donald Trump.

Echipa lui Smith s-a întâlnit cu Brennan în 2023

Doi procurori speciali adjuncți din echipa lui Smith au participat, alături de agenți FBI, la o întâlnire cu Brennan în noiembrie 2023, la sediul CIA din McLean, Virginia, potrivit documentelor desecretizate de Casa Albă.

Întâlnirea a avut loc pentru a discuta despre o posibilă mărturie de expert privind informații din domeniul apărării naționale în viitorul proces, potrivit FoxNews. Documentele sugerează astfel că procurorii analizau posibilitatea de a folosi expertiza în securitate națională a fostului șef CIA în pregătirea cazului împotriva lui Trump.

Jack Smith: Nu l-am întâlnit niciodată pe John Brennan

Smith a fost audiat săptămâna trecută în Comisia Juridică a Senatului, unde republicanii l-au chestionat în legătură cu acuzații de părtinire politică și depășirea atribuțiilor în anchetele sale privind Trump.

Președintele comisiei, senatorul republican Chuck Grassley, l-a întrebat dacă a primit vreodată „consultanță sau sfaturi” din partea lui Brennan, inclusiv în perioada în care a fost procuror special.

„Nu l-am întâlnit niciodată pe John Brennan”, a răspuns Smith.

Grassley susține însă că întrebarea sa nu se referea doar la o întâlnire personală, iar documentele arată că procurori aflați direct în subordinea lui Smith s-au consultat cu Brennan.

„Această întâlnire a avut loc în perioada în care Jack Smith era procuror special și constituie «consultanță sau sfaturi» din partea lui John Brennan pentru Smith și echipa sa. Răspunsul lui Smith în fața Comisiei Juridice a Senatului a fost, cel puțin, extrem de evaziv și înșelător”, a declarat Grassley pentru Fox News Digital.

Întrebat ulterior dacă a avut vreodată o conversație cu Brennan, Smith a răspuns: „Nu-mi amintesc să fi avut o conversație cu John Brennan”.

Brennan nu avea informații directe despre documentele lui Trump

Documentele desecretizate includ și două pagini de notițe purtând antetul sediului CIA, în care mai multe rânduri aflate sub numele lui Brennan au fost cenzurate.

Brennan nu mai era director al CIA în perioada vizată de dosarul documentelor clasificate, iar materialele făcute publice nu indică faptul că acesta ar fi avut informații directe despre modul în care Trump ar fi gestionat documentele respective.

Republicanii l-au acuzat în repetate rânduri pe Smith de părtinire politică și de depășirea limitelor investigațiilor sale. Smith a respins aceste acuzații și a susținut că deciziile sale au fost bazate pe probe și pe activitatea procurorilor și anchetatorilor din echipa sa.

Avocații lui Smith și Departamentul de Justiție nu au răspuns solicitărilor Fox News Digital privind întâlnirea cu Brennan.