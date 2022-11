FOTO Viaţa merge înainte. Ucrainenii repară ce au distrus ruşii

Blocurile rezidenţiale din Kiev avariate în primele nopţi ale invaziei ruseşti sunt reconstruite complet şi gata să îşi primească locuitorii acasă.

„Oraşele noastre au fost marcate de multe distrugeri. Ele merită o nouă „faţă” şi un nou început într-o Ucraină paşnică. Războiul va fi oprit, iar ruinele se vor transforma din nou în locuri pline de viaţă”, transmite agenţia de presă ucraineană.

Autorităţile au început încă din septembrie reconsolidarea blocurilor şi în Iyzum şi Kharkov, oraşe distruse de către bombardamentele zilnice ale invadatorilor.

Zelenski a făcut vizite în cele două oraşe la finele lunii septembrie, pentru a discuta cu locuitorii şi constructorii şi a vedea care e stadiul reparaţiilor.

Maryna, o tânără în vârstă de 31 de ani, refugiată în România cu patru copii mici, aşteaptă cu nerăbdare să se întoarcă acasă. „Am încredere că preşedintele luptă pentru noi, pentru ca toţi să revenim unde am trăit mereu frumos şi bine, acasă. Nicăieri nu e ca acasă. Iar ruşii au distrus şi au omorât tot ce au prins: oameni, animale, tot (...) Am rămas văduvă cred, nici nu ştiu, pentru că nu am putut da de soţul meu. Am fugit cu hainele pe noi şi pisica în cuşcă. Aştept să mă întorc. În fiecare secundă mă gândesc la Ucraina”.