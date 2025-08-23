Donald Trump îl nominalizează pe Sergio Gor ambasador al SUA în India

Sergio Gor, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Trump și actual director al Biroului Prezidențial pentru Personal, va rămâne în funcția sa până la confirmarea de către Senatul american. Totodată, acesta va avea și rolul de trimis special pentru afacerile din Asia de Sud și Centrală, scrie Reuters.

„Sergio este un prieten apropiat, care a fost alături de mine mulți ani. A lucrat la campaniile mele prezidențiale, a publicat cărțile mele de succes și a condus unul dintre cele mai mari Super PAC-uri ce au sprijinit mișcarea noastră”, a declarat Trump pe rețeaua Truth Social.

Relațiile SUA – India, afectate de războiul comercial

Nominalizarea lui Sergio Gor ambasador al SUA în India survine pe fondul unei deteriorări a relațiilor comerciale dintre cele două țări. Trump a impus inițial tarife suplimentare de 25% pe importurile din India, iar de la 27 august acestea urmează să se dubleze la 50%, ca răspuns la creșterea achizițiilor de petrol rusesc de către New Delhi.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a acuzat recent India de „speculare” în urma majorării importurilor de petrol rusesc, care reprezintă acum 42% din consumul său total, față de mai puțin de 1% înaintea războiului din Ucraina.

India caută o cale de dialog cu Washington

În ciuda tensiunilor, ministrul Comerțului din India, Piyush Goyal, a afirmat vineri că țara sa abordează cu „minte deschisă” viitorul relațiilor comerciale cu SUA, subliniind importanța parteneriatului strategic dintre cele două puteri.

Anunțul lui Trump privind trimiterea lui Sergio Gor ambasador al SUA în India a venit la scurt timp după anularea bruscă a vizitei negociatorilor americani la New Delhi, programată între 25 și 29 august.