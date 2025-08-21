Occidentul, îndemnat să își intensifice sprijinul pentru Ucraina. Analist: Putin mizează pe un „război al răbdării”

La peste trei ani de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, conflictul a intrat într-o fază de uzură, în care niciunul dintre combatanți nu pare capabil să obțină o victorie rapidă, dar nici să se prăbușească.

Potrivit lui Dan Sleat, consilier principal pentru politica Rusiei și Ucrainei la Institutul Tony Blair, Kremlinul a recalibrat strategia și consideră că poate susține lupta suficient de mult timp pentru a epuiza atât Ucraina, cât și aliații săi occidentali.

„Aceasta este jocul lung al lui Putin, un război în care timpul este câmpul de luptă principal”, scrie Sleat într-o analiză publicată joi.

Conform Politico, Rusia controlează în prezent circa 19% din teritoriul Ucrainei, și deși avansează lent și cu costuri ridicate, își menține presiunea militară.

Moscova pariază că Occidentul nu va accelera sprijinul pentru Kiev

Totodată, Moscova pariază că Occidentul nu va accelera suficient sprijinul pentru Kiev, iar Ucraina va fi constrânsă să accepte concesii.

Analiza subliniază că Rusia se confruntă și cu limite: pierderi mari de vieți, presiuni economice și posibilitatea ca o nouă mobilizare să fie dificil de susținut politic. În același timp, sondaje interne sugerează că o parte tot mai mare din populația rusă ar prefera o soluție negociată.

Pentru a contracara această strategie, Sleat recomandă ca NATO și UE să treacă de la promisiuni la un sprijin pe termen lung și la scară mare.

Printre priorități se numără furnizarea de vehicule blindate, tancuri, muniție de artilerie de 155 mm, drone, echipamente inginerești și consolidarea logisticii militare, astfel încât Ucraina să poată trece de la mici câștiguri la operațiuni ofensive susținute.

„Sprijinirea Ucrainei în această nouă etapă nu ține doar de teritoriu. Dacă țara vrea să își decidă singură sfârșitul războiului, trebuie să fie suficient de puternică și de bine înarmată pentru a face acest lucru”, afirmă Sleat.