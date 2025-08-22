Prețul gazelor europene crește odată cu scăderea speranțelor de pace în Ucraina

Prețul la care se tranzacționează acum gazul pentru livrare în lunile următoare a urcat vineri și ar putea înregistra o creștere totală de 8% în această săptămână. Evoluția are loc pe măsură ce șansele unei păci rapide între Ucraina și Rusia par tot mai mici, iar iar Europa nu știe dacă și cât gaz va mai primi din Rusia.

„Este clar că suntem încă departe de un acord de pace care să fie acceptabil pentru toate părțile”, au transmis analiștii Energy Aspects Ltd., firmă de analiză și consultanță în domeniul energiei, cu sediul la Londra, citați de Bloomberg.

Piața gazelor, presată de război și lucrări de mentenanță

În ultimele luni, prețurile gazelor au coborât spre minimele ultimului an, pe măsură ce investitorii sperau la un posibil acord între Kiev și Moscova. Însă cererile Rusiei de a avea un rol în garanțiile de securitate ale Ucrainei și pretențiile teritoriale au arătat cât de dificilă este încheierea unei înțelegeri.

Pe lângă contextul geopolitic, piața europeană a gazelor se confruntă și cu un factor tehnic: lucrările de mentenanță planificate în Norvegia, unul dintre principalii furnizori ai Europei, care vor reduce temporar disponibilitatea de gaz. Astfel de opriri sunt programate periodic pentru întreținerea infrastructurii, dar ele duc de obicei la scăderea livrărilor și pot urca prețurile.

Europa concurează cu Asia pentru gaze

Pentru a avea suficiente rezerve de gaz înainte de sezonul rece, Europa va trebui să concureze cu țările din Asia pentru a atrage transporturile de gaz natural lichefiat – gaz răcit până devine lichid, care este adus cu nave speciale din alte regiuni ale lumii. Analiștii spun că Europa ar putea fi nevoită să plătească prețuri mai mari pentru gaz, ca să se asigure că transporturile ajung aici și nu pleacă spre Asia.

Vineri dimineață, prețul gazului pe bursa TTF din Olanda – principalul reper al pieței europene, a crescut cu 1,1%, până la 33,55 euro pentru un megawat-oră.