Franța renunță la Microsoft Teams și Zoom pentru o platformă suverană de videoconferințe

Decizia a fost comunicată luni de autoritățile franceze și este parte a unei strategii mai ample de consolidare a suveranității digitale a Franței, potrivit Euronews.

Măsura vine într-un context în care Franța și Uniunea Europeană își reevaluează dependența de infrastructura IT din Statele Unite, pe fondul tensiunilor geopolitice și al riscurilor legate de securitatea datelor și continuitatea serviciilor digitale.

Guvernul francez a decis ca, în locul soluțiilor americane, să utilizeze platforma de videoconferințe Visio, un produs dezvoltat în Franța. Platforma se află într-o fază de testare de aproximativ un an și este deja folosită de circa 40.000 de utilizatori din administrația publică.

Visio face parte din proiectul Suite Numérique, un ecosistem de instrumente digitale suverane destinat funcționarilor publici, conceput pentru a înlocui servicii online americane precum Gmail sau Slack. Aceste soluții nu sunt destinate utilizării comerciale, ci exclusiv sectorului public.

Securitate, confidențialitate și inteligență artificială

Potrivit ministrului funcției publice și al reformei statului, David Amiel, obiectivul principal este renunțarea la soluțiile non-europene și garantarea securității și confidențialității comunicațiilor guvernamentale.

„Scopul este de a ne baza pe un instrument puternic și suveran”, a declarat oficialul francez.

Platforma Visio include funcții avansate, precum transcrierea automată a întâlnirilor și identificarea vorbitorilor, bazate pe inteligență artificială. Aceste funcționalități folosesc tehnologia start-up-ului francez Pyannote. De asemenea, Visio este găzduită pe infrastructura cloud suverană a companiei Outscale, o filială a grupului francez Dassault Systèmes.

Economii semnificative pentru bugetul public

Autoritățile franceze estimează că tranziția la Visio ar putea reduce semnificativ costurile de licențiere. Guvernul susține că economia ar putea ajunge până la 1 milion de euro anual pentru fiecare 100.000 de utilizatori. Decizia este influențată și de întreruperile serviciilor cloud americane din ultimul an, care au ridicat semne de întrebare privind fiabilitatea infrastructurii externe.

„Această strategie reflectă angajamentul Franței față de suveranitatea digitală, într-un context geopolitic tot mai tensionat”, a subliniat David Amiel.