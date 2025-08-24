Frustrare maximă în Bulgaria. Mai multe localități și sate au restricții la utilizarea apei, iar, atunci când au apă, aceasta e contaminată

Bulgaria este afectată de o criză de apă care se aprofundează pe zi ce trece, iar întrebarea pe care și-o pun mulți comentatori din această țară este cum a ajuns o țară cu resurse de apă atât de bogate să se confrunte cu o astfel de situație?

La Breznik, oraș în partea de vest a Bulgariei, locuitorii trăiesc sub un regim strict la apă încă din noiembrie 2024. Acum, rezervorul de apă care alimenta orașul a devenit „o baltă”, scrie novinite, iar volumul redus al apei a dus la niveluri ridicate de contaminare cu mangan.

Locuitorii depind de câteva containere mari

Stella Panova, care organizează proteste locale, a declarat pentru postul național de radio că, în timp ce, pe termen lung, planurile se axează pe conectarea orașului la un alt baraj, măsurile imediate se concentrează pe foraje în satele din apropiere.

Sistemul de alimentare cu apă din Breznik a fost parțail reînnoit, dar scurgerile persistă în rețea, atât în oraș, cât și în satele din jur.

Localitatea cu 4 000 de locuitori depind de câteva containere mari, amplasate prin comunitate, dar acestea asigură prea puțină apă pentru întreaga populație.

Mulți își sapă puțuri private sau își construiesc rezervoare în curți, dar apa cu care le umplu este contaminată cu mangan.

Frustrarea a ajuns la cote maxime

Frustrarea a ajuns la cote maxime. Oamenii au lansat o petiție prin care cer acces la apă curată.

Bulgaria nu suferă de lipsă de resurse naturale de apă.

Există atât surse de suprafață, cât și subterane, însă problema constă în guvernanță și management.

Prof. Petar Kalinkov, vicepreședinte al Asociației Bulgare a Apei și lector la UACEG, a explicat că soluția reală este reducerea pierderilor din sistemul de alimentare, care nu poate fi realizată prin înlocuirea unor porțiuni de rețea, ci necesită monitorizarea activă a scurgerilor vizibile și detectarea celor ascunse.

Kalinkov a insistat pe necesitatea forajelor adânci în cele trei zone de alimentare cu apă ale orașului Pleven (partea centrală a Câmpiei Dunărene), care, acum, depind de puțuri verticale. Propunerea lui a fost respinsă de Direcția Bazinală.

Bulgaria are apă, dar infrastructura învechită lasă de dorit

Fostul ministru al mediului, Assen Lichev, a evidențiat rolul infrastructurii și necesitatea construirii unor baraje noi.

Dacă Bulgaria ar fi investit în construirea mai multor baraje, a susținut el, orașe precum Breznik nu s-ar confrunta acum cu regimuri stricte.

Pentru el însă, prioritatea generală rămâne aceeași: reducerea pierderilor de apă din fiecare rețea de alimentare din țară, mai ales în localitățile care depind de surse de suprafață.

Criza a scos la iveală două adevăruri paralele.

Pe de o parte, Bulgaria are rezervele de apă necesare pentru a evita penuria, pe de altă parte, proasta gestionare, infrastructura învechită și proiectele întârziate au lăsat comunitățile vulnerabile.

Dacă pierderile nu sunt reduse și soluțiile de infrastructură pe termen lung nu sunt puse în aplicare, situația din Breznik ar putea fi un precedent sumbru pentru un viitor și mai sumbru.