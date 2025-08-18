FT: Zelenski îi oferă lui Trump un contract de arme în valoare de 100 de miliarde de dolari, finanțat de Europa, pentru a obține garanții de securitate

Financial Times relatează că aliații europeni ai Kievului vor finanța acordul.

Conform propunerilor, Kievul și Washingtonul ar urma să încheie și un acord în valoare de 50 de miliarde de dolari pentru producerea de drone împreună cu companii ucrainene care au fost pionieri în această tehnologie de la invazia pe scară largă a Rusiei în 2022.

Kievul a împărtășit propunerile pentru noi acorduri de securitate cu SUA, care nu au fost raportate anterior, într-o listă de puncte de discuție cu aliații europeni înaintea unei întâlniri cu președintele american Donald Trump la Casa Albă luni, potrivit a patru persoane familiarizate cu această chestiune, citate de FT.

Documentul nu precizează ce arme solicită Ucraina să achiziționeze în cadrul acordului, dar Kievul și-a exprimat clar dorința de a cumpăra cel puțin 10 sisteme de apărare aeriană Patriot fabricate în SUA pentru a-și proteja orașele și infrastructura critică, împreună cu alte rachete și echipamente. Documentul nu specifică ce parte din acordul privind dronele ar reprezenta achiziții și ce parte ar reprezenta investiții.

Propunerea Ucrainei are scopul de a face apel la dorința lui Trump de a aduce beneficii industriei americane. Întrebat luni la Casa Albă despre continuarea ajutorului militar american pentru Ucraina, Trump a răspuns: „Nu dăm nimic. Vindem arme”.

Documentul afirmă că „o pace durabilă nu se va baza pe concesii și cadouri gratuite pentru Putin, ci pe [un] cadru de securitate solid care va preveni viitoare agresiuni”.