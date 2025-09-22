Funcție nouă introdusă de Zoom: Avatare personalizate generate de IA

Noua tehnologie va permite utilizatorilor să încarce un selfie în aplicație, după care AI-ul va crea o reprezentare digitală a lor.

Avatarul va putea reproduce mișcările utilizatorului în timp real, de la gesturile cu brațele până la mișcările buzelor în timpul vorbirii, în timp ce persoana rămâne în fața camerei computerului.

Funcția include și opțiuni de personalizare prin intermediul unui magazin virtual unde utilizatorii pot alege îmbrăcăminte diferită pentru avatarele lor.

Zoom a mai lansat anul trecut o versiune preliminară a avatarelor, dar aceasta permitea doar înregistrarea și trimiterea de mesaje, nu interacțiunea în timp real.

În același timp, Google a lansat recent funcția „ask Gemini” în aplicația Meet, principalul concurent al Zoom. Această funcție oferă rezumate ale discuțiilor la care utilizatorii nu au fost prezenți și permite punerea de întrebări chatbotului despre documentele partajate în timpul apelurilor.

CEO-ul Zoom, Eric Yuan, a sugerat într-un interviu pentru podcastul Decoder în iunie 2024 o viziune asupra viitorului în care fiecare persoană va avea un „geamăn digital” – un agent AI care folosește asemănarea fizică pentru a îndeplini sarcini și a lua decizii, inclusiv participarea la întâlniri și răspunsul automat la e-mailuri.