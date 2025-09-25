Gaza: 11 morți într-un atac israelian, inclusiv „mai mulți copii”

Apărarea Civilă din Gaza a raportat 11 morți joi dimineață într-un atac israelian asupra unei locuințe care adăpostea persoane strămutate în centrul teritoriului palestinian, potrivit Le Figaro.

„Unsprezece persoane au fost ucise și mai multe sunt dispărute sau rănite în urma unui atac aerian israelian asupra unei case aparținând familiei Abu Dahrouj, care adăpostea persoane strămutate la nord de Al-Zawaida ”, în centrul teritoriului, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al Apărării Civile, Mahmoud Bassal. Potrivit serviciilor de urgență, printre victime se numără „mai mulți copii” .

Armata israeliană atacă zilnic Fâșia Gaza, unde a lansat o ofensivă aeriană și terestră majoră pe 16 septembrie împotriva orașului Gaza pentru a distruge Hamas, forțând sute de mii de oameni să fugă spre sud.