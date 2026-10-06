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Germania avertizează că Putin are planuri mai mari decât războiul din Ucraina. Ce țări sunt vizate

Rusia ar avea ambiții care depășesc războiul din Ucraina și ar putea viza și alte state din vecinătate, avertizează ministrul german de Externe, Johann Wadephul. Printre țările menționate se află Republica Moldova și statele baltice.
Germania avertizează că Putin are planuri mai mari decât războiul din Ucraina. Ce țări sunt vizate
Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
06 oct. 2026, 10:56, Știri externe
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„Trebuie să presupunem că Rusia are planuri mai ample”

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a avertizat că ambițiile Rusiei nu s-ar limita la războiul împotriva Ucrainei, iar Moscova ar putea avea planuri mai largi în regiune, potrivit agenției de presă dpa, citată de YahooNews.

Într-un interviu acordat postului german ntv, Wadephul a amintit că, înainte de declanșarea războiului, Rusia avea relații bune cu Ucraina, nu se confrunta cu o amenințare directă și beneficia de acorduri avantajoase de aprovizionare inclusiv cu Germania.

„De aceea trebuie să presupunem că Rusia are planuri mai ample”, a declarat ministrul.

Întrebat la ce se referă, Wadephul a invocat declarațiile făcute în trecut de Vladimir Putin, care a descris destrămarea Uniunii Sovietice drept cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului XX.

„Dacă aceasta a fost cea mai mare catastrofă, atunci probabil că vrea să o inverseze”, a spus șeful diplomației germane.

Moldova, Georgia și statele baltice, menționate de ministrul german

Potrivit lui Wadephul, ambițiile Moscovei ar putea privi nu doar Ucraina, ci și Georgia, Republica Moldova și statele baltice.

Ministrul a subliniat că Estonia, Letonia și Lituania sunt membre atât ale Uniunii Europene, cât și ale NATO, ceea ce înseamnă că un eventual atac împotriva acestora ar implica direct și Germania.

Berlinul nu ar considera un atac doar o lovitură asupra teritoriului german, ci și încălcarea frontierelor unor aliați NATO precum Polonia, Estonia, Letonia sau Lituania, a explicat Wadephul.

Germania acuză Rusia de atacuri hibride

Ministrul a susținut că Germania se confruntă deja cu forme de război hibrid, amintind incidente cu drone și atacuri cibernetice.

În august, o dronă care transporta explozibili a fost descoperită între aeronave cargo ucrainene pe aeroportul Leipzig/Halle.

Guvernul german a atribuit incidentul Rusiei. Moscova a respins acuzațiile.

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