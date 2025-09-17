Germania: Invazia terestră a Israelului în Gaza nu aduce pace

Berlinul consideră că escaladarea militară a Israelului în Gaza City nu poate duce la o soluție pașnică a conflictului.

„Guvernul federal a spus mereu că respinge aceste operațiuni militare, care duc doar la mai multe decese, răniți și strămutări”, a declarat purtătorul de cuvânt al executivului german, Stefan Kornelius, într-o conferință de presă.

Kornelius a adăugat că Germania este „foarte îndurerată de soarta populației civile și de situația umanitară” și că, spre deosebire de alte guverne, vede tot mai puține argumente că astfel de operațiuni ar putea conduce la o pace de durată.