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Germania neagă că s-a retras din proiectul comun de tancuri cu Franța. Tensiunile dintre cele două țări se amplifică

Germania a respins vineri afirmațiile șefului Statului Major al armatei franceze, Fabien Mandon, potrivit căruia Berlinul ar fi decis să se retragă din proiectul franco-german de dezvoltare a unui nou tanc de luptă.
Germania neagă că s-a retras din proiectul comun de tancuri cu Franța. Tensiunile dintre cele două țări se amplifică
Andrei Rachieru
09 oct. 2026, 16:43, Știri externe
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Disputa evidențiază tensiunile tot mai mari dintre cele două țări în domeniul cooperării europene pentru apărare, după anularea unui proiect comun de avioane de luptă în iunie, relatează Reuters.

Un purtător de cuvânt al Ministerului german al Apărării a declarat Germania și Franța au convenit în urmă cu mai multe luni adapteze programul Sistemului principal de luptă terestră (MGCS), ținând cont de lecțiile războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Acest lucru nu înseamnă proiectul MGCS a eșuat. Dimpotrivă: rămânem angajați într-un parteneriat egal în cadrul MGCS și ne concentrăm asupra tehnologiilor viitoare pentru lupta blindată”, a transmis oficialul german.

Proiectul de tancuri MGCS, afectat de întârzieri și neînțelegeri

Germania și Franța au convenit în 2017 dezvolte împreună Sistemul principal de luptă terestră (MGCS), un program destinat înlocuiască tancurile germane Leopard 2 și franceze Leclerc.

Proiectul este realizat cu participarea mai multor companii din industria de apărare, printre care KNDS, holding format prin asocierea producătorului francez Nexter cu compania germană Krauss-Maffei-Wegmann (KMW). La program participă, de asemenea, compania germană Rheinmetall și grupul francez Thales.

De la lansare, inițiativa a fost afectată de întârzieri și divergențe între cele două țări, inclusiv în privința colaborării industriale și a dezvoltării sistemelor militare.

Declarațiile oficialului francez Fabien Mandon au amplificat incertitudinile privind viitorul programului. Acesta a afirmat joi, în cadrul unei audieri în comisia parlamentară, rezultatul cooperării comune „nu este bun”.

„Am constatat germanii au decis se retragă din proiect”, a declarat șeful Statului Major al armatei franceze.

Ministerul francez al Apărării a transmis ulterior un comunicat în numele lui Mandon, precizând eforturile depuse pentru dezvoltarea noului tanc nu au fost în zadar.

Potrivit instituției, programul continuă și își păstrează „importanța majoră”, cu un accent reînnoit asupra conectivității, luptei colaborative, automatizării și roboticii.

Germania și Franța au renunțat la proiectul comun de avioane de luptă

Disputa privind viitorul tancului MGCS apare după ce Germania și Franța au renunțat în iunie la un program major de dezvoltare și producție a unui avion de luptă de nouă generație.

Proiectul reprezenta una dintre cele mai ambițioase inițiative europene din domeniul apărării, însă rivalitățile industriale au împiedicat progresul acestuia.

Cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron au ajuns la concluzia nu există perspective de depășire a blocajului care dura de mai multe luni între companiile implicate, potrivit unor oficiali germani citați la momentul respectiv.

Cele două proiecte reflectă dificultățile întâmpinate de Berlin și Paris în coordonarea programelor militare comune, în condițiile în care statele europene încearcă își consolideze capacitățile de apărare după invazia rusă în Ucraina.

Deocamdată, guvernul german susține programul MGCS nu a fost abandonat și cele două țări continuă urmărească dezvoltarea unor tehnologii avansate pentru vehiculele blindate.

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