Germania relaxează restricțiile privind exporturile de armament către statele din Golf și Ucraina

„Atacurile nediscriminatorii ale Iranului asupra statelor din Golf au generat o nevoie urgentă de echipamente militare, în special pentru apărarea aeriană”, a declarat ministrul economiei, Katherina Reiche, citat de Reuters.

„Prin noua licență temporară, adaptăm procedurile noastre de control al exporturilor de armament pentru exportul de arme strict necesare către aceste țări, pentru a răspunde noilor cerințe”, a adăugat ea.

Pe lângă Ucraina, noua licență generală de export, valabilă timp de șase luni, se aplică exporturilor către Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit, Bahrain și Oman.

În temeiul noii reglementări, exportatorii sunt autorizați să exporte bunuri fără a fi necesară depunerea prealabilă a unei cereri individuale la oficiul BAFA pentru controlul exporturilor, a precizat ministerul.

Reglementarea, care stipulează că firmele trebuie să se înregistreze și să transmită rapoarte lunare, se aplică bunurilor destinate apărării aeriene și navale, inclusiv operațiunilor de neutralizare a minelor marine, se arată în comunicat.