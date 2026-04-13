Ucraina, în contact cu 9 state din Orientul Mijlociu și Golf pentru expertiză în apărarea anti-dronă

„Este important că expertiza militară a Ucrainei este recunoscută, iar experiența de luptă a militarilor noștri devine o componentă solidă a apărării partenerilor”, a transmis președintele ucrainean luni, pe X.

Expertiză pentru statele „care susțin Ucraina”

Zelenski a subliniat că Ucraina este pregătită să ofere sprijin rapid și eficient „celor care susțin statul ucrainean și independența sa”: „Acest lucru se aplică protecției împotriva dronelor de atac și a altor tipuri de UAV-uri în spațiul aerian, dar și gestionării securității maritime. Experiența Ucrainei din Marea Neagră poate fi folosită și pe alte rute maritime importante la nivel global”, a precizat liderul de la Kiev.

Discuții cu state din Africa și Asia

„Kievul este în contact pe teme de securitate cu Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Iordania, Turcia, Siria, Oman, Kuweit și Bahrain, iar Irak a transmis deja solicitări de cooperare”, potrivit ministrul apărării ucrainean, Rustem Umerov, citat de Zelenski.

Separat, autoritățile de la Kiev au discutat și perspective de cooperare în domeniul securității și apărării cu state din Caucaz, Asia de Est și Asia de Sud-Est, precum și cu țări din Africa.

Acorduri și în Europa

În paralel, Ucraina pregătește extinderea înțelegerilor în domeniul securității și în Europa. Liderul ucrainean a precizat că secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare a fost însărcinat să finalizeze mai multe astfel de proiecte și să le pregătească pentru semnare. „Pregătim baza pentru acorduri de securitate mai aprofundate și în Europa – ne așteptăm la rezultate chiar în această săptămână, a transmis Zelenski.