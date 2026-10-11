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Germania respinge reducerea cu 159 de miliarde de euro a bugetului UE și cere tăieri mai mari: „Suntem încă departe de un acord”

Germania și aliații săi au respins planul Irlandei de reducere a viitorului buget multianual al Uniunii Europene, considerând că reducerile propuse nu sunt suficiente.
Germania respinge reducerea cu 159 de miliarde de euro a bugetului UE și cere tăieri mai mari: „Suntem încă departe de un acord”
Iulian Moşneagu
11 oct. 2026, 07:22, Știri externe
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Președinția irlandeză a Consiliului UE a propus sâmbătă reducerea cu aproximativ 8% a bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Propunerea urmărește să răspundă cererilor Germaniei și ale altor state membre, care solicită reduceri de câteva sute de miliarde de euro, scrie Politico.

Germania și aliații săi consideră insuficiente reducerile propuse

Cancelarul german Friedrich Merz a respins însă propunerea. Germania este unul dintre principalii contributori la bugetul UE, asigurând aproximativ un sfert din finanțarea acestuia.

Suntem încă departe de un acord. Suma din noua propunere nu reprezintă o bază pentru un acord. Bugetul UE trebuie să poată fi susținut de cei care suportă cea mai mare parte a finanțării”, a transmis Merz, sâmbătă.

Germania conduce un grup de șase state, din care mai fac parte Suedia, Danemarca, Țările de Jos, Finlanda și Austria. Aceste țări, cunoscute drept statele „frugale”, contribuie împreună cu 40% la bugetul Uniunii Europene.

Majoritatea acestor state consideră insuficiente reducerile de 159 de miliarde de euro propuse de Irlanda. Comisia Europeană a propus inițial un buget de aproape 2.000 de miliarde de euro.

Liderii europeni vor discuta propunerea la summitul de joi și vineri, în încercarea de a depăși divergențele.

Guvernele statelor membre încearcă să ajungă la un acord privind bugetul până la sfârșitul anului, înainte ca alegerile din Franța, Italia și Polonia, programate în 2027, să amenințe desfășurarea negocierilor.

Ministrul olandez al Finanțelor, Eelco Heinen, a avertizat însă că, „în acest ritm, nu va exista niciun acord până la sfârșitul anului”.

Statele UE, împărțite în privința bugetului

Negocierile au împărțit statele membre în două tabere. Germania și aliații săi cer reducerea cheltuielilor, în timp ce mai multe țări din sudul și estul Europei se opun diminuării fondurilor pentru agricultură și dezvoltare regională.

Acestea din urmă formează grupul „Prietenii Coeziunii”, alcătuit din 17 state, din care face parte și România. Fondurile pentru agricultură și politica de coeziune reprezintă aproape jumătate din bugetul UE, iar reducerea lor este un subiect sensibil din punct de vedere politic.

Pentru a obține sprijinul acestor țări, Irlanda a propus menținerea fondurilor pentru agricultură și dezvoltare regională la nivelurile prevăzute inițial. Reducerile ar urma să afecteze în schimb alte domenii, precum competitivitatea, apărarea și ajutorul pentru dezvoltare.

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